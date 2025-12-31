Dolar ve euroda son durum ne?

Canlı Borsa
Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 42,9650 seviyesinden işlem görüyor.

31.12.2025 - 09:37 | | AA
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,9360'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,9650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 50,5700, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 57,9280 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın yayımladığı toplantı tutanaklarının yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarını yansıtması ve faiz indirimlerinin devamının enflasyondaki yavaşlamaya bağlı kalmaya devam ettiğini göstermesinin ardından dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

