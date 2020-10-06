85,74BİST1.1650.34EURO9.14-0.05USD7.76-0.04ALTIN476.46-0.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar yeni güne kaç seviyesinde başladı? (06.10.2020)
    ABONE OL
    06.10.2020 - 10:53 | | AA

    Dolar yeni güne kaç seviyesinde başladı? (06.10.2020)

    Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,7590'dan işlem görüyor.

    Dolar yeni güne kaç seviyesinde başladı? (06.10.2020)

    Dün, en düşük 7,7225, en yüksek 7,7883 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,7637'den tamamladı.

    Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,7590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay yüzde 0,2 azalışla 9,1360'tan, sterlin/TL yatay bir seyirle 10,0790'dan satılıyor.

    Dolar endeksi, yatay bir seyirle 93,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1778 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirtti.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın katılacakları etkinliklerde yapacakları konuşmaları ile ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyleyen analistler, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

    Karantinadan kaçıp göz muayenesine gitti!Beyoğlu'nda koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alınmasına karar verilen M.Ö., gözlerindeki kızarıklık nedeniyle hastaneye gitti. M.Ö., virüs taşıdığını sistemde gördüğü için kendisini tedavi etmeyen doktor ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine polise haber verildi. Ekipler gelinceye kadar ortadan kaybolan M.Ö. daha sonra evinde yakalanarak karantina yurduna yerleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada

    Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı izle... CNN Türki canlı yayın

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı izle... CNN Türki canlı yayın

    Sıradaki Haber