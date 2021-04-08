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Dolarda son durum!

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 8,16 seviyesinde işlem görüyor.

08.04.2021 - 10:29 | | AA
Dolarda son durum!

Dün 8,14-8,21 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 8,1611 seviyesinden tamamladı.

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Bugüne ise yatay başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla 8,1595 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 9,7190'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 11,2410'dan satılıyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu, dolar endeksindeki düşüşün ise söz konusu baskıyı hafiflettiğini söyledi.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 92,2 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini bildirdi.

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