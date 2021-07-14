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Dolarda son durum

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 8,62 seviyelerinde işlem görüyor.

14.07.2021 - 10:02 | | AA
Dolarda son durum

Dün 8,5840 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla toparlanan dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,6258'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,05 altında 8,6210'dan işlem görüyor.

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Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yatay bir seyirle 10,1670'ten, sterlin/TL ise 0,2 değer kazancıyla 11,9390'dan satılıyor.

Dün 92,8 seviyelerine çıkan dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 92,6 seviyesinde seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise 1,1772 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görse de 1,1795 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) değiştirmeyerek yüzde 19'da bırakmasını bekliyor.

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