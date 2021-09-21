Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolarda son durum!
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolarda son durum!

Dolarda son durum!

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,63 seviyelerinde işlem görüyor.

21.09.2021 - 11:09 | | AA
Dolarda son durum!

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 8,6725 seviyesinden tamamladı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 8,6343 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,40 düşüşle 10,1300'ten, sterlin/TL de yüzde 0,33 azalışla 11,8050'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 93,2 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1730'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda kısmen azalan risk algısıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazandığını bildirdi.

Bugün, ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, Çinli Evergrande şirketine ilişkin haber akışının da varlık fiyatlarını etkilemeye devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Taliban: Kabil Havalimanı kısa sürede uluslararası uçuşlara açılacak

Taliban: Kabil Havalimanı kısa sürede uluslararası uçuşlara açılacak

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Taliban: Kabil Havalimanı kısa sürede uluslararası uçuşlara açılacak

Taliban: Kabil Havalimanı kısa sürede uluslararası uçuşlara açılacak

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Köpeğini uçağa bindirmek için business class'ı kapattı

Köpeğini uçağa bindirmek için business class'ı kapattı

Urartular koyun, keçi ve göçmen kuşları yemişler

Urartular koyun, keçi ve göçmen kuşları yemişler

SGK'ya dava açtı! Mahkeme haklı buldu, şimdi 2 maaş alıyor

SGK'ya dava açtı! Mahkeme haklı buldu, şimdi 2 maaş alıyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Sıradaki Haber
Yeni dönem! Haftalık tatil, yıllık izin, tazminat...

Yeni dönem! Haftalık tatil, yıllık izin, tazminat...

Sıradaki Haber
3. doz Delta varyantına karşı koruyor mu?

3. doz Delta varyantına karşı koruyor mu?

Sıradaki Haber
Urartular koyun, keçi ve göçmen kuşları yemişler

Urartular koyun, keçi ve göçmen kuşları yemişler

Sıradaki Haber