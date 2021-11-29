Dolarda son durum
Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 12,6560 liradan işlem görüyor.
29.11.2021 - 10:58 | | Uzmanpara
Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 12,6560 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 14,2880'den işlem görüyor.
GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar Kovid-19 salgınında ortaya çıkan omicron varyantına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu söylüyor.
Uzmanlar, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söylüyor.