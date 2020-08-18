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18.08.2020 - 08:37 |

Dolarda son durum ne?

Dolar/TL yeni güne 7.39 seviyesinde başladı. Bu hafta piyasada gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

Dolarda son durum ne?
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Dolar/TL haftaya 7.40’lık rekora çok yakın seviyelerde başladı. Piyasalarda Merkez Bankası adımları izlenmeye devam ediyor.

Bankacılar bu hafta TCMB’nin likidite adımlarının ve bu adımları daha kalıcı bir sıkılaştırmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin perşembe günü sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısının haftanın en önemli gündem maddesi olacağını belirtiyorlar.

Kur şu dakikalarda 7.39 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 8.78 civarında seyrediyor.

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