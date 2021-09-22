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Dolarda son durum ne?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 8,63 seviyelerinde işlem görüyor.

22.09.2021 - 10:40 | | AA
Dolarda son durum ne?

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 8,6276 seviyesinden tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 8,6260 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,07 artışla 10,1280'den, sterlin/TL de yüzde 0,05 azalışla 11,7800'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 93,2 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1730'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde döviz piyasalarında sakin bir seyrin dikkat çektiğini söyledi.

Fed'in bu akşamki kararında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin daha da netleştirilebileceği tahmin ediliyor.

Bugünkü Fed toplantısından çıkacak kararlarda faiz beklentisi grafiğindeki olası değişikliklerin önem arz ettiğini vurgulayan analistler, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, Çinli Evergrande şirketine ilişkin haber akışının da varlık fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini kaydetti.

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