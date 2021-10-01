Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolarda son durum ne?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolarda son durum ne?

Dolarda son durum ne?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,88 seviyelerinde işlem görüyor.

01.10.2021 - 10:33 | | AA
Dolarda son durum ne?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden ve 8,8593'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,38 azalışla 8,8902'den tamamladı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,8840 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 10,2910'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,9360'tan satılıyor.

Dolar endeksi dün 94,5 ile Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0,1 azalışla 94,2 seviyelerinde hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise geçen yılın temmuz ayından bu yana ilk kez 1,16 eşiğinin altına inmesinin ardından yüzde 0,1'lik artışla 1,1590 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, enflasyondaki artışın arz şokları kaynaklı ve geçici olduğu görüşlerinin dolar endeksinde nispeten sakinleşme sağladığını, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve enerji arzında yaşanan daralmanın enflasyona yansımalarına yönelik endişelerin ise gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94 seviyesinin destek, 94,8'in ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Dünya 'vegan yumurta'yı konuşuyor! Gerçek yumurtadan daha mı sağlıklı?

Dünya 'vegan yumurta'yı konuşuyor! Gerçek yumurtadan daha mı sağlıklı?

Çocuklarda burun kanaması neden olur?

Çocuklarda burun kanaması neden olur?

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Dünya 'vegan yumurta'yı konuşuyor! Gerçek yumurtadan daha mı sağlıklı?

Dünya 'vegan yumurta'yı konuşuyor! Gerçek yumurtadan daha mı sağlıklı?

Liseli genç kıza sokak köpekleri saldırdı!

Liseli genç kıza sokak köpekleri saldırdı!

Rusya'da en yüksek günlük can kaybı!

Rusya'da en yüksek günlük can kaybı!

İran, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında askeri tatbikat başlattı

İran, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında askeri tatbikat başlattı

BaşlıksızAA Finans'ın eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

BaşlıksızAA Finans'ın eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya 'vegan yumurta'yı konuşuyor! Gerçek yumurtadan daha mı sağlıklı?

Dünya 'vegan yumurta'yı konuşuyor! Gerçek yumurtadan daha mı sağlıklı?

Sıradaki Haber
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En düşüğü 5.750 TL...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En düşüğü 5.750 TL...

Sıradaki Haber
Bastığı sahte para ölüme götürdü

Bastığı sahte para ölüme götürdü

Sıradaki Haber
Liseli genç kıza sokak köpekleri saldırdı!

Liseli genç kıza sokak köpekleri saldırdı!

Sıradaki Haber