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Dolarda son durum ne?

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,93 seviyelerinde işlem görüyor.

11.10.2021 - 10:30 | | AA
Dolarda son durum ne?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,03 üzerinde 8,9700 seviyesinden tamamladı.

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Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,9320 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,36 değer kaybıyla 10,3350'den, sterlin/TL de yüzde 0,20 düşüşle 12,1920'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 94,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1580'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde açıklanan verilere göre ödemeler dengesinin ağustosta 528 milyon dolar fazla vererek beklentilerden iyi gerçekleşmesinin Türk Lirası'nı desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.

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