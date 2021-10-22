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Dolarda son durum ne?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,62 seviyelerinde işlem görüyor.

22.10.2021 - 10:57 | | AA
Dolarda son durum ne?

Dün 9,5532 yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 9,5177 seviyesinden tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne de artışla başlayarak 9,6662 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 9,6220 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,3 değer kazancıyla 11,2110'dan, sterlin/TL de yüzde 1,2 yükselişle 13,2700'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 93,6 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1640'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydederek, yurt içinde ise piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

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