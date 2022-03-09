Dolarda son durum ne?

Piyasalarda gözler ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarında olmaya devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz gün Rusya’ya yönelik enerji ithalatını yasakladığını duyurdu.

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Kritik gelişmenin ardından petrol ve altın fiyatları yükselirken, dolar endeksinde gerileme görüldü. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün düşüşünü sürdürerek 98.922’den işlem görüyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü gününe 14.48’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 14.56 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.47, en yüksek ise 14.57 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.91 lira ile primli seyrediyor.