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Dolarda son durum ne?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 14.48’in üzerinde başladı.

09.03.2022 - 09:44 | | UZMANPARA
Dolarda son durum ne?

Piyasalarda gözler ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarında olmaya devam ediyor. 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz gün Rusya’ya yönelik enerji ithalatını yasakladığını duyurdu.  

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Kritik gelişmenin ardından petrol ve altın fiyatları yükselirken, dolar endeksinde gerileme görüldü. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün düşüşünü sürdürerek 98.922’den işlem görüyor. 

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın üçüncü gününe 14.48’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 14.56 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.47, en yüksek ise 14.57 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.91 lira ile primli seyrediyor. 

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