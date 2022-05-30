Dolarda son durum ne?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de 1. çeyrek GSYH verileri açıklandı. Buna göre ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.5 oranında daraldı.

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Ekonomistlerin tahmini ise daralmanın yüzde 1.3 oranında olacağı yönündeydi. ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen daralma piyasalarda endişeye neden oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün geri çekilerek yüzde 2.743’ten işlem görürken, dolar endeksi düşüş kaydederek 101.557 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 16.27’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 16.39 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.23, en yüksek ise 16.39 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.63 lira ile primli seyrediyor.