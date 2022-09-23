Dolarda son durum ne?

Piyasaların gözü kulağı çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararındaydı. Fed piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 seviyesine çıkardı. Böylelikle son 3 toplantısında da 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmiş oldu.

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Faiz kararı sonrası geçtiğimiz gün dolar endeksi 111.814’ü aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Dolar endeksi bugün 111.257’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.728 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.33’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.36 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.30, en yüksek ise 18.37 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.08 lira ile hafif yükseliyor.