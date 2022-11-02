Dolarda son durum ne?

Piyasalarda gözler bugün saat 21.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Kritik gelişmenin ardından Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara kritik mesajlar verecek. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 4 seviyesine çıkarması bekleniyor. Aralık ayında ise Fed’in 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

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ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 2023 yılına kadar Fed’in faiz oranını yüzde 5 seviyesine çıkararak burada tepe yapacağını tahmin etti. Piyasa beklentisi ise Fed’in 2022 yıl sonunda faiz oranını yüzde 4.50 civarında tutacağı yönünde.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM

Aralık ayından itibaren faiz artış hızında yavaşlama beklentisi piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor. Dolar endeksi bugün hafif gerileyerek 111.418’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4.046 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.57’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 18.62 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.53, en yüksek ise 18.64 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.40 lira ile yükseliş kaydediyor.