Dolarda son durum ne?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ortasında Fed’in son toplantısının tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda Fed yetkilileri faiz artış hızının önümüzdeki süreçte yavaşlatılabileceğini belirtti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Yeni haftada da Fed yetkililerinden faiz artışına ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin faiz oranlarının daha yavaş bir patikada artırılması gerektiğini söylerken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz artırımlarında bir değişikliğe veya bir ara vermeye yakın olduğunu düşünmediğini belirtti.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz gün yükseliş gösteren dolar endeksi bugün itibarıyla düşüşe yöneldi. Endeks 106.296’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.659 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.62’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.64 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.59, en yüksek ise 18.69 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.33 lira ile yükseliş kaydediyor.