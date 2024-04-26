Dolarda son durum ne?
Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.53’ün üzerinde başladı.
26.04.2024 - 09:12 |
İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların bölgede jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda piyasalarda sert hareketler görülmüştü.
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Yeni haftada ise İran-İsrail arasında tansiyonun düşmesiyle birlikte piyasalar normal seyrine dönmeye başladı.
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DOLAR/TL NE KADAR OLDU?
Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.53’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileyerek 32.44 lira seviyesinden işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 34.73 liradan işlem görüyor.