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Uzmanpara Dolarda son durum ne?
Haberler Uzmanpara Dolarda son durum ne?

Dolarda son durum ne?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.53’ün üzerinde başladı.

26.04.2024 - 09:12 |
Dolarda son durum ne?

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların bölgede jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda piyasalarda sert hareketler görülmüştü.

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Yeni haftada ise İran-İsrail arasında tansiyonun düşmesiyle birlikte piyasalar normal seyrine dönmeye başladı.

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DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 32.53’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileyerek 32.44 lira seviyesinden işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 34.73 liradan işlem görüyor.

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