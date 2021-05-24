Doların bu hafta zayıf seyretmesi bekleniyor

Kuruluşun değerlendirmesinde emtiada ve kripto paralarda yaşanan harekete karşın kur piyasasının volatilitenin düşük seyrettiği ve düşük volatilite ortamında yatırımcıların daha fazla riskli yatırıma yöneldikleri kaydedildi.

Değerlendirmede Fed yöneticilerin varlık alımlarının azaltılmasına dair beklenmedik mesajlar gelmediği sürece Dolar Endeksi DXY'nin 89,65 düzeylerindeki son dönemlerin dibini yeniden test etmesinin muhtemel olduğu yorumu yapıldı.