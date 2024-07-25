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Doların yen karşısında değer kaybı sürüyor

ABD dolarının Japon yeni karşısında değer kaybı devam ediyor.

25.07.2024 - 09:15 | | Foreks Haber
Doların yen karşısında değer kaybı sürüyor

Dün, Japon yeni karşısında 17 Temmuz'dan bu yana görülen en büyük düşüşünü yaşayarak 153,89 yene gerileyen ABD doları, bu sabah da yüzde 1'i aşan değer kaybı ile 152,23 yen seviyesini gördü.

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ABD doları, hafta başından bu yana Japon yeni karşısında yüzde 3,32 değer kaybetti. ABD doları yaşanan gerilemeye rağmen yen karşısında yılbaşına göre yüzde 8 yukarıda işlem görüyor.

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