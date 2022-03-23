Rusya doğal gazı ruble ile satacak

Rusların varlıklarının yabancı ülkeler tarafından dondurulmasının güveni yıktığını ifade eden Putin, "Dost olmayan ülkelere, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya'dan mal satışına devam edip ödemeleri onların para birimleri üzerinden almanın anlamı kalmadı. Gaz ödemeleri rubleye çevrilmeli" diye konuştu.

Gaz arzında sadece ödemede kullanılacak para biriminin değişeceğini, sözleşmeler çerçevesinde gaz sevkiyatına devam edeceklerini belirten Putin, hükümetin Gazprom'a gaz kontratlarında buna uygun değişiklikleri yapma talimatı vereceğini vurguladı.

Putin, hükümet ve Rusya Merkez Bankası'na bu operasyonlarını ruble ile yapmaları için bir hafta süre verildiğini de ifade etti.