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Uzmanpara Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
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Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı

Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta (KKM) tarih uzatıldı.

06.04.2024 - 09:49 | | Foreks Haber
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre kur korumalı mevduat hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir değişiklik olmadı.

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