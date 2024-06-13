'Döviz piyasasının istikrarı korunacak'
Devlet Döviz İdaresi (SAFE) Başkanı Zhu Hexin, Çin'in döviz piyasasının istikrarını, ulusal ekonomik ve finansal güvenliği kararlılıkla koruyacağını söyledi.
13.06.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
Zhu, İdare'nin döviz durumlarının ve politika rezervlerinin izlenmesini güçlendireceğini ve yasa dışı döviz faaliyetlerini ciddi bir şekilde çökerteceğini söyledi.
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Çin'in döviz rezerv varlıklarının güvenliğini, likiditesini ve değerinin korunmasını sağlamak için çeşitlendirilmiş varlık tahsisini sürekli olarak teşvik edeceğini de sözlerine ekledi.