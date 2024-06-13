'Döviz piyasasının istikrarı korunacak'

Zhu, İdare'nin döviz durumlarının ve politika rezervlerinin izlenmesini güçlendireceğini ve yasa dışı döviz faaliyetlerini ciddi bir şekilde çökerteceğini söyledi.

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Çin'in döviz rezerv varlıklarının güvenliğini, likiditesini ve değerinin korunmasını sağlamak için çeşitlendirilmiş varlık tahsisini sürekli olarak teşvik edeceğini de sözlerine ekledi.