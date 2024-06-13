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Uzmanpara 'Döviz piyasasının istikrarı korunacak'
Haberler Uzmanpara 'Döviz piyasasının istikrarı korunacak'

'Döviz piyasasının istikrarı korunacak'

Devlet Döviz İdaresi (SAFE) Başkanı Zhu Hexin, Çin'in döviz piyasasının istikrarını, ulusal ekonomik ve finansal güvenliği kararlılıkla koruyacağını söyledi.

13.06.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
'Döviz piyasasının istikrarı korunacak'

Zhu, İdare'nin döviz durumlarının ve politika rezervlerinin izlenmesini güçlendireceğini ve yasa dışı döviz faaliyetlerini ciddi bir şekilde çökerteceğini söyledi.

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Çin'in döviz rezerv varlıklarının güvenliğini, likiditesini ve değerinin korunmasını sağlamak için çeşitlendirilmiş varlık tahsisini sürekli olarak teşvik edeceğini de sözlerine ekledi.

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