Dubai ekonomisi 2021'de büyüyecek

Dubai İstatistik Merkezi, dünyanın en önemli finans ve ticaret merkezlerinden biri olan Dubai'de ekonominin koronavirüs salgınının etkisi ile bu yıl yüzde 6,2 daralacağını, ancak gelecek yıl toparlanmaya başlayacağını öngördü.

İstatistik Merkezi, koronavirüs salgının turizm, gayrimenkul ve ticaret sektörüne etkilerinin hafiflemesi ile birlikte 2021 yılında ekonominin yüzde 4 büyüyeceğini tahmin etti.