Dünkü sert düşüş sonrası altında son durum

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları salı ve çarşamba günleri keskin düşüş sergiledi. Dün ABD’de tarım dışı istihdam verisi için öncü gösterge olan ADP özel sektör istihdam verisi açıklandı.

ABD İSTİHDAM VERİSİ SONRASI ALTIN SERT DÜŞTÜ

Temmuz ayı özel sektör istihdamı piyasa beklentilerin çok üzerinde artış gösterdi. Kritik gelişme sonrası dolar endeksi ve tahvil faizi yükselirken, altın piyasasında sert düşüşler görüldü.

Geçtiğimiz güne 1946 dolardan başlayan ons altın 1933 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 1934 dolardan kapattı.

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Dün 1685 liradan açılan gram altın 1674 lirayı gördükten sonra 1674 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1934 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1935 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1932 dolar, en yüksek ise 1938 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 1675 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1677 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1674 lira, en yüksek ise 1707 lira seviyeleri görüldü.