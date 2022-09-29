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Dünya Bankası'ndan resesyon uyarısı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass küresel büyümede keskin bir yavaşlamanın global resesyona dönüşebileceği uyarısında bulundu.

29.09.2022 - 10:20 |
Dünya Bankası'ndan resesyon uyarısı

Küresel medyan gelirin verilerin tutulmaya başlandığı 1990 yılından bu yana ilk kez yüzde 4'e düşmesini beklediklerine işaret eden Malpass, Çin için 2022 yılı büyüme tahmininin yüzde 5'ten yüzde 2,8'e revize edildiğini de hatırlattı.

Malpass, "Euronun zayıflığı, yüksek enflasyon Avrupa'da bir resesyon olasılığını artırıyor ve Euro Bölgesi'nin uzun vadeli büyüme görünümünü daha da sınırlıyor" dedi.

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