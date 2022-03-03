Dünya Bankası'ndan Rusya ve Belarus kararı

Dünya Bankası, Rusya'nın "Ukrayna halkına karşı düşmanlıkları" nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. Dünya Bankası, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana Rusya'ya yeni kredi veya yatırıma onay vermediğini de hatırlattı.

Banka, Belarus'a da ABD'nin yaptırım kararı aldığı 2020 yılı ortasından bu yana herhangi bir yeni kredi vermedi.