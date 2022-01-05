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Dünya Ekonomik Görünümü Raporu ertelendi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'nu Omicron varyantı nedeniyle erteledi.

05.01.2022 - 08:23 |
Dünya Ekonomik Görünümü Raporu ertelendi

IMF, Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'na yapacağı güncellemeyi, Covid-19'un Omicron varyantının etkilerinin ekonomik tahminlere yansıtılmasına imkan vermek için ertelediğini duyurdu.

IMF Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Dünya Ekonomik Görünümü güncellemesi, araştırma ekiplerimize Covid-19 salgını ile ilişkili son gelişmeleri ekonomik tahminlere dahil etme imkanı vermek için 25 Ocak'ta yayınlanacak" dedi.

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Dünya Ekonomik Görünümü güncellemesinin 19 Ocak'ta yayınlanacağını ifade etmişti.

IMF, ekim ayında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'nda küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,9 ve 2022'de yüzde 4,9 büyüyeceğini tahmin etmişti.

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