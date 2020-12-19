E-Fatura Nedir, Nasıl Kullanılır? E-Fatura Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Günümüzde teknoloji alanında da kullanılır hale gelmesi ile çoğu işler daha da kolaylaşmıştır. Yeni bir belge türü olmayıp kağıt faturayla aynı şekilde hukuki bir niteliğe sahip olan e-Fatura, alıcı ve satıcının arasındaki karşılıklı fatura işleminin elektronik ortamda gerçekleştirir.



E-Fatura Nedir?



E-fatura faturaların internet ortamında gönderilmesi ya da alınması olarak açıklanabilir. Veri formatları ve standartları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş olan e-Fatura, ülkemizde 397 sıra no ile VUK tebliği ile hayata geçirilmiştir ve 5 Mart 2010 tarihinden başlayarak uygulamaya girmiştir. VUK gereğince e-Fatura’da, standart bir faturanın içinde yer alması gereken bilgilerin tamamı bulunurken, alıcıyla satıcı arasındaki karşılıklı olarak fatura iletimi elektronik ortamda gerçekleşir.



GİB tarafından yönetilmekte olan e-Fatura uygulamasının amaçlarından ilki, alıcıyla satıcı arasında karşılıklı güvenin oluşması, bunun haricinde zaman ve maliyet tasarrufunun sağlanmasıdır. Ülkemizde e-Fatura sisteminin altyapısı kurulurken, dünyadaki en başarılı örneklerden faydalanılmıştır.



E-Fatura Nasıl Kullanılır?



E-Fatura uygulamasını kullanabilmek için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı'na kayıt yaptırılması gerekir. Daha sonra şirketinizin Mali Mühür Sertifikasına sahip olabilmesi için başvuru yapmanız gerekir. Bu mühür Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlemiş olduğu bir elektronik mühürdür. İkinci adım olarak ise gerekli pi işlemleri Kamu Sertifikasyon Merkezinden yapılmalıdır. Üçüncü aşamada da Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-fatura canlı ortam başvuru formu doldurularak başvuru yapılmalıdır. Başvuru kabul edildikten sonra ise E-fatura aktivasyonu geçekleştirilerek e-fatura sisteminiz işleme açılmış olur.



E-Fatura Kullanmanın Avantajları Nelerdir?



E faturanın kullanmanın hayatınıza getirdiği birçok avantaj bulunur. Bu avantajlarda kısa bir şekilde bahsetmek gerekirse eğer şöyle sıralanabilir;

İşletmenin maliyetini minimuma düşürür.

Kağıt fatura bastırılmasına gerek kalmaz çünkü e-fatura elektronik ortamda hazırlanarak kişiye gönderilir.

Faturaların müşterilere gönderilmesi için kargoya gerek kalmaz e-faturayı ile müşterilere faturaları anında iletilir.

E-Faturalar dijital ortamlarda arşivlenerek arşivleme işleminden kurtulur ve yer kaplamaz.

Faturaların kaybolma gibi risklerini ortadan kaldırır.

Kağıt kullanılmaması nedeni ile hem çevre dostudur hem de tasarrufludur

Faturaların çok daha hızlı hazırlanması sağladığı için zamandan tasarruf edilir.

Tahsilatların hızlandırılmasını sağlar.

E-Fatura Nasıl Kesilir?



E-fatura uygulaması ile mükellefler, elektronik ortamda çok kolaylıkla fatura oluşturabilir hale gelir. E-fatura düzenleme zorunluluğuna sahip olanlar GİB portalı ile vey özel entegratör portalları ile e-faturalarını oluşturarak ve karşı tarafa gönderimini sağlayabilir. GİB’in mükelleflere sunmuş olduğu portal üzerinden zorunlu alanlar doldurularak faturaların oluşturulması mümkündür. Eğer entegrasyon tercihinde bulunulduysa GİB’e direkt olarak entegre olup fatura süreçleri elektronik olarak yönetilebilir.



Binlerce işletme sahibi ve şirket E-Fatura uygulamasını kullanarak faturalarını çok daha kolay ve pratik bir yöntem ile oluşturuyor.