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EBRD en büyük yatırımı Türkiye'ye yaptı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2022 yılında faaliyet gösterdiği ülkeler içinde en büyük yatırımı Türkiye'ye yaptı.

26.01.2023 - 09:51 |
EBRD en büyük yatırımı Türkiye'ye yaptı

EBRD, 2022 yılında Türkiye'ye 1,63 milyar euro yatırım gerçekleştirdi. Bankanın bugüne kadar Türkiye'ye yaptığı toplam yatırım 17 milyar euroya ulaştı ve yatırımın yüzde 85'i özel sektöre gerçekleştirildi.

2022 yılında Türkiye'ye yapılan yatırımın yarısı bankanın 'Yeşil Ekonomi Dönüşümü' çerçevesinde gerçekleştirildi ve daha yeşil, düşük karbonlu, dayanıklı ekonomiye odaklanıldı.

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