EBRD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Mayıs ayında açıklanan bir önceki tahmin Türkiye için yüzde 2'lik bir büyüme öngörmekteydi.

Bankanın faaliyet gösterdiği bölgeler için hazırladığı son Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporunda bugün açıklanan tahminler Ukrayna'daki savaşın, gaz arzındaki azalmanın ve dünya genelindeki enflasyonun ekonomiler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.