Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak
HaberlerUzmanpara Haberleri ECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak

ECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankalar için mevcut kaldıraç esneklik oranının 2022 yılının mart ayına kadar uzatıldığını duyurdu.

18.06.2021 - 15:44 | | AA
ECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak

ECB’den yapılan yazılı açıklamada, bankaların salgın döneminde ekonomiye kredi sağlamaya devam edebilmesi amacıyla bankalar için mevcut kaldıraç esneklik oranının 2022 yılının mart ayına kadar uzatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Bankadan yapılan açıklamada, ECB’nin borç verenlerin kaldıraç oranlarını hesaplarken gelecek yıl mart ayına kadar merkez bankalarında tutulan mevduatları hariç tutmalarına izin verileceğini de hatırlattı.

Normal şartlarda ECB’nin bankalara tanıdığı kaldıraç esnekliğinin 27 Haziran 2021 tarihinde sona ermesi bekleniyordu.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Dönmez açıkladı! 64 milyon liralık bütçe ayrıldı

Bakan Dönmez açıkladı! 64 milyon liralık bütçe ayrıldı

Son dakika... İstanbul Adalet Sarayı'nda su baskını

Son dakika... İstanbul Adalet Sarayı'nda su baskını

Son dakika.. Gri kategorideki terörist İslam Biliz yakalandı

Son dakika.. Gri kategorideki terörist İslam Biliz yakalandı

Macaristan'dan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek

Macaristan'dan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek

İtalya, İngiltere'den geleceklere 5 günlük karantina şartı getirdi

İtalya, İngiltere'den geleceklere 5 günlük karantina şartı getirdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 Haziran bugünkü koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı, Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısını açıkladı mı?

18 Haziran bugünkü koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı, Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısını açıkladı mı?

Sıradaki Haber
Kredi kartı kullanan herkes için geçerli! Aidat ödemesi...

Kredi kartı kullanan herkes için geçerli! Aidat ödemesi...

Sıradaki Haber
Savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombaladı

Savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombaladı

Sıradaki Haber
Son dakika... İstanbul Adalet Sarayı'nda su baskını

Son dakika... İstanbul Adalet Sarayı'nda su baskını

Sıradaki Haber