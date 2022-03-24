ECB teminat kurallarını sıkılaştıracak

ECB yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sırasında uygulamaya konan olağanüstü gevşek teminat kurallarını temmuz ayından itibaren kaldırmaya başlayacağını ve bunun bankaların likiditeye erişimlerini sıkılaştıracağını duyurdu.

ECB açıklamasında Yunanistan devlet tahvillerinin yatırım yapılamaz seviyedeki kredi notlarına rağmen teminat olarak kullanılabilmesine imkan veren muafiyetin ise uzatıldığı vurgulandı.

Açıklamada bankaların ECB'ye verdikleri teminatlara ilişkin gevşek kuralların temmuz ayından başlayarak Aralık 2024'e kadar kademeli olarak kaldırılacağı da bildirildi.