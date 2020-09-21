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21.09.2020 - 15:30 | | AA

ECB, bankaların yüklerini azaltmayı planlıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Birliği'nde bankaların raporlama yükünü azaltmayı ve veri kalitesini artırmayı planladığını açıkladı.

ECB, bankaların yüklerini azaltmayı planlıyor
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ECB’den yapılan açıklamada, Bankanın, bugün Avrupa bankacılık sektörü için raporlama yükünü azaltmaya yönelik Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’nin (ESCB) tavsiyelerini Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) fizibilite raporunda yayınladığı belirtildi.

ECB’nin açıklamasında, ESCB'nin raporda para politikası ve denetim görevleri için vazgeçilmez bilgilerin içeriğini kaybetmeden, bankaların raporlama yükünü basitleştirerek, onların raporlarına standart bir şablon getirmeyi önerdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu çabalar bankaların raporlama yükünü azaltmaya ve yetkililer tarafından alınan verilerin kalitesini artırmaya yardımcı olmalıdır. Sonuç olarak, bankalar maliyetleri düşürebilir ve yetkililer bankacılık sektöründeki gelişmeleri daha iyi izleyebilir" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği’nde bankalar raporlama faaliyetleri için yıllık 4 milyar avro harcarken, bankacılık sektörü uzun yıllardır bu maliyetleri eleştiriyordu.

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