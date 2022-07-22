'ECB bu yıl 125 baz puan faiz artırabilir'

Avrupa Merkez Bankası'nın dün 11 yıl aradan sonra yaptığı ilk faiz artırımını değerlendiren JP Morgan, ECB'nin faiz artırımlarına devam etmesini beklediğini öngördü.

Dün yapılan 50 baz puanlık faiz artırımı sonrasında ECB'nin bu yıl toplam 125 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentisine bağlı kalmaya eğilimli olduklarını ifade eden JP Morgan, gelecek yıl da 100 baz puanlık bir yükseliş bekliyor.