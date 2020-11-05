CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ECB büyüme tahminlerini aralıkta düşürecek
05.11.2020 - 14:29 |

ECB büyüme tahminlerini aralıkta düşürecek

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın Aralık ayında yayınlayacağı makroekonomik projeksiyonlarda AB Komisyonu'nun bugün açıkladığı tahminlerden ciddi şekilde ayrışmasının muhtemel olmadığını söyledi.

ECB büyüme tahminlerini aralıkta düşürecek
ABONE OL

Guindos yaptığı açıklamada, "Aralık ayında projeksiyonlarımızı güncelleyeceğiz. Yapacağımız tahminlerin AB Komisyonu'nun bugün gördüğümüz projeksiyonlarından çok çok uzağa gitmeyeceklerini düşünüyorum." dedi.

AB Komisyonu, Euro Bölgesi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,2'ye indirmişti. ECB ise Eylül ayında yayınladığı tahminlerde 2021 için GSYH büyüme tahminini yüzde 5 olarak ortaya koymuştu.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Emekliye zam, memura fark! 2 bin 964 lira...

Emekliye zam, memura fark! 2 bin 964 lira...

ABD seçimlerinde olası 3 senaryo!

ABD seçimlerinde olası 3 senaryo!

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Sıradaki Haber