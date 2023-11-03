'ECB daha fazla faiz artışına kapıyı kapatamaz'

St. Louis Fed tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Schnabel, "Mevcut para politikası duruşumuzla enflasyonun 2025 yılına kadar hedefimize dönmesini bekliyoruz. Ancak son kilometredeki dezenflasyon süreci daha belirsiz daha yavaş ve daha inişli çıkışlı olacak. Bu aynı zamanda daha fazla faiz artışına kapıyı kapatamayacağımız anlamına geliyor" dedi.

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Schnabel enflasyonun %2'ye inmesinin daha uzun süreceğini ve çeşitli faktörlerin süreci durdurabileceğini hatta tersine çevirebileceğini vurguladı.

Enerji en önemli risklerden biri olduğunu belirten Schnabel, "Önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarının tarihsel ortalamasına paralel olarak artması halinde enerjinin Temmuz 2024'e kadar Euro Bölgesi manşet enflasyonuna yaklaşık 1,9 yüzde puan ekleyeceği tahmin ediliyor" dedi.

Schnabel, Orta Doğu'daki çatışmaların ya da Baltık Denizi'ndeki son doğal gaz boru hattı sızıntısı gibi olayların enflasyonu artıran türden bir şoku tetikleyebileceğini de ifade etti.

Hizmetlerin ekonomik çıktı içindeki payının zaman içinde arttığını ve daha yüksek borçlanma maliyetlerinin, faiz artırımlarının bu sektördeki faaliyetler üzerindeki etkisinin daha düşük olduğunu anlatan Schnabel, "Bu nedenle para politikası aktarımı geçmişe kıyasla daha zayıf veya daha az doğrudan olabilir ve bu da dezenflasyon sürecini uzatabilir" dedi.

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Schnabel enflasyondaki düşüşün devam etmesinin ücret artışında bir ılımlılık gerektireceğini ancak düşük işsizliğin işçilerin pazarlık gücünü artırdığını da sözlerine ekledi.