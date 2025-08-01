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Uzmanpara'ECB daha fazla indirim yapmaktan kaçınabilir'
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'ECB daha fazla indirim yapmaktan kaçınabilir'

Capital Economics'ten Jack Allen-Reynolds, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), enflasyon bankanın hedefini aşmaya başlasa bile faiz oranlarında daha fazla indirim yapmaktan kaçınacağını öngördü.

01.08.2025 - 14:24 | | Foreks Haber
'ECB daha fazla indirim yapmaktan kaçınabilir'

Veriler, Temmuz ayında Euro Bölgesi'nde enflasyonun %2'de sabit kaldığını ve ECB'nin hedefine tam olarak uyduğunu gösterdi.

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Allen-Reynolds, düşük enerji fiyatlarının bu yıl ve gelecek yıl enflasyonu bu seviyenin altına çekeceğini belirterek, "Ancak çekirdek fiyatların politika yapıcıların kabul edebileceği bir hızda yükselmeye devam edeceğini öngörüyoruz. Düşük enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun %2'nin biraz altına düşmesinin, faiz oranlarında yeni bir indirim yapılmasına neden olacağını sanmıyoruz” dedi.

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