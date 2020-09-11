'ECB ekonomiye desteğini devam ettirmeli'

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, hali hazırdaki düşük enflasyon ışığında ECB'nin ekonomi için desteğini devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Berlin'de konuşan Villeroy de Galhau, "ECB'nin para politikası, fiyat istikrarı görevinin iyiliği, başarısı için ekonomik aktiviteyi desteklemeyi sürdürmeli" dedi.

Villeroy ayrıca, "Kısa ve orta vadede krizin hali hazırda farkına varılmaya başlanan dezenflasyonist etkileri olacak" değerlendirmesini de yaptı.