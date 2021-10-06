'ECB enflasyon bekleyişlerine odaklanacak'

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ekonominin pandemi sonrası yeniden açılmasının neden olduğu bozulmaların uzunluğunu öngörmenin zor olduğu ortamda ECB'nin enflasyon bekleyişlerini ve ücretleri yakından izlemekte olduğunu söyledi.

"Arz yetersizliklerine veya artan enerji fiyatlarına aşırı tepki vermemeliyiz. Bizim para politikamız bu olguları doğrudan etkileyemez" diye konuşan Lagarde, "Ancak, enflasyon bekleyişlerinin yüzde 2 seviyesinde çıpalanmalarını sağlamak için ücret gelişmelerine ve enflasyon bekleyişlerine yakın dikkat göstereceğiz" dedi.

Lagarde ayrıca, enflasyondaki artışın gelecek yıl azalacağı yönünde ECB'nin uzun süredir devam ettirdiği duruşunu tekrarladı.