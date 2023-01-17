'ECB enflasyon hedefinde kararlılığını kanıtladı'

Philip Lane, 2022 yılının genişlemeci politikadan sınırlayıcı politikaya geçiş yılı olduğunu söyledi.

Financial Times'a konuşan Lane, ECB'nin bu yıl yaptığı faiz artırımları ile enflasyon hedefini yakalama konusunda kararlılığını kanıtladığını ifade etti.

Enflasyonun aşağı getirilmesi için faiz oranlarının sınırlayıcı bölgeye getirilmesine ihtiyaç olduğunu ve bunu yapmakta olduklarını ifade eden Lane, "Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek için gerekli faiz seviyesine henüz ulaşmadık" diye konuştu.

Lane enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için hükümetlerin de yüksek bütçe açıklarını aşağı çekmeleri gerektiğini vurguladı.