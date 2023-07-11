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'ECB enflasyonu kontrol altına alabilir'

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomide ağır bir hasara yol açmadan enflasyonu kontrol altına alabileceğini söyledi.

11.07.2023 - 09:21 |
'ECB enflasyonu kontrol altına alabilir'

Bundesbank Başkanı Nagel dün yaptığı açıklamada tarihi bir faiz artış döneminin ortasında olan politika yapıcıların fiyat beklentilerini kontrol altında tutmak için "nispeten hızlı" hareket etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Almanya'nın Thüringen eyaletindeki Erfurt'ta konuşan Nagel, "Ekonomiyi biraz zayıflatabileceğimize, ancak bunu sert bir iniş ve yüksek işsizlik olmayacak şekilde yönetebileceğimize inanıyorum" dedi.

Nagel parasal sıkılaştırmanın duraklatılmadan önce gıda ve enerji maliyetleri gibi şeyler hariç olmak üzere temel fiyat baskılarında hafifleme belirtileri görülmesi gerektiğini savunan ECB politika yapıcıları arasında yer alıyor.

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