'ECB faiz artırımında sona yakın'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, ECB'nin faiz artırımlarının son basamağına yakın olduğunu söyledi.
29.05.2023 - 09:41 |
Dubrovnik'te konuşan Makhlouf, "Cari enflasyon görünümü dikkate alındığında faiz artırım merdiveninin büyük olasılıkla son basamağına yakınız. Bu nedenle faiz artırımlarında standart adım hızının yavaşlatılması uygun" dedi.
Makhlouf, "Devam eden belirsizlikler dikkate alındığında para politikasında ayarlama verilere bağlı olmaya devam etmeli. ECB enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefine geri getirmeye bağlı" diye konuştu.
Mali politikanın enflasyonist baskıların inşa edilmesine doğrudan katkı vermekten kaçınması gerektiğini belirten Makhlouf, "Mali otoriteler yüksek kamu borcunun kademeli olarak aşağı getirmek için dezenflasyonist çabayı desteklemeli" dedi.
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