Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'ECB faiz artırımlarına devam edecek'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'ECB faiz artırımlarına devam edecek'

'ECB faiz artırımlarına devam edecek'

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Mayıs 2023'e kadar faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor.

23.12.2022 - 13:08 |
'ECB faiz artırımlarına devam edecek'

Pictet Wealth Management Kıdemli Ekonomisti Nadia Gharbi, ECB'nin şahin tutumunu devam ettirmesini ve Mayıs 2023 sonuna kadar mevduat faizini yüzde 3,50 seviyesine çıkarmasını beklediklerini ifade etti.

Gharbi, ECB'nin şubat, mart ve mayıs aylarında mevduat faizini 50'şer baz puan artıracağını öngördüklerini vurguladı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bakan Özer: Okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz

Bakan Özer: Okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz

İcradan satılık daire ilanı

İcradan satılık daire ilanı