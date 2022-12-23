'ECB faiz artırımlarına devam edecek'

Pictet Wealth Management Kıdemli Ekonomisti Nadia Gharbi, ECB'nin şahin tutumunu devam ettirmesini ve Mayıs 2023 sonuna kadar mevduat faizini yüzde 3,50 seviyesine çıkarmasını beklediklerini ifade etti.

Gharbi, ECB'nin şubat, mart ve mayıs aylarında mevduat faizini 50'şer baz puan artıracağını öngördüklerini vurguladı.