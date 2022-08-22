'ECB faiz artırımlarına devam etmeli'

Rheinische Post gazetesine konuşan Nagel, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon görünümünün kötüleştiğini, önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 10'u aşabileceğini söyledi.

"Enflasyonun gelecek yıl önceden tahmin edilenden daha yüksek seyretme olasılığı artıyor" ifadelerini kullanan Nagel, enflasyonun Bundesbank'ın 2023 yılı için daha önce öngördüğü yüzde 4,5 seviyesinin üzerine çıkması yönünde büyük bir risk bulunduğunu vurguladı.

Nagel ayrıca Almanya'nın Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatında aksamaya karşı en kırılgan ekonomi olduğunu belirtti ve "Eğer enerji krizi derinleşmeye devam eder ise Almanya'nın kış boyunca bir resesyon yaşaması büyük olasılık" dedi.