'ECB faiz artırmaya devam edecek'

Aynı zamanda Malta Merkez Bankası Başkanı olan Scicluna, CNBC'ye yaptığı açıklamada “Bu tek faiz artırımı olmayacak, birkaç tane daha gelecek” dedi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ECB faiz oranlarını 75 baz puan artırmıştı.

Scicluna, merkez bankalarının Avrupa'nın karşı karşıya olduğu şekilde arz yönlü bir enflasyonla mücadele etmek için yapabileceklerinin sınırlı olduğu konusunda uyarı yaptı. Scicluna, "Bizde enflasyonun kaynağı ABD'deki gibi talep değil, arz. Bu nedenle merkez bankasının araçları sınırlı" diye konuştu.