'ECB faiz indirimi için bekleyebilir'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarının doğrusal bir düşüş yolunda olmadığını ve politika yapıcıların faiz oranlarını tekrar düşürmeden önce birden fazla toplantı bekleyebileceğini söyledi.

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Lagarde, Avrupa'nın önde gelen gazeteleri Expansión, Handelsblatt, Il Sole 24 Ore ve Les Échos'a verdiği ortak röportajda, "Uygun kararı verdik, ancak bu faiz oranlarının doğrusal bir düşüş yolunda olduğu anlamına gelmiyor. Faiz oranlarını tekrar sabit tuttuğumuz dönemler olabilir" dedi.

Bunun ECB'nin faizleri tek bir toplantıdan daha uzun süre tutabileceği anlamına gelip gelmediği sorulduğunda, "bu bir olasılık" dedi.

Lagarde, ECB'nin Temmuz ayında faiz oranlarını mevcut seviyesinde tutacağını açıkça söylemese de, daha fazla indirimin ancak bankanın Eylül toplantısına kadar elde edilebilecek bir dizi ücret ve şirket karı göstergesine bağlı olduğunu savundu.