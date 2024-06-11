Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara 'ECB faiz indirimi için bekleyebilir'
Haberler Uzmanpara 'ECB faiz indirimi için bekleyebilir'

'ECB faiz indirimi için bekleyebilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin faiz oranlarını tekrar düşürmeden önce birden fazla toplantı bekleyebileceğini söyledi.

11.06.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
'ECB faiz indirimi için bekleyebilir'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarının doğrusal bir düşüş yolunda olmadığını ve politika yapıcıların faiz oranlarını tekrar düşürmeden önce birden fazla toplantı bekleyebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Lagarde, Avrupa'nın önde gelen gazeteleri Expansión, Handelsblatt, Il Sole 24 Ore ve Les Échos'a verdiği ortak röportajda, "Uygun kararı verdik, ancak bu faiz oranlarının doğrusal bir düşüş yolunda olduğu anlamına gelmiyor. Faiz oranlarını tekrar sabit tuttuğumuz dönemler olabilir" dedi.

Bunun ECB'nin faizleri tek bir toplantıdan daha uzun süre tutabileceği anlamına gelip gelmediği sorulduğunda, "bu bir olasılık" dedi.

Lagarde, ECB'nin Temmuz ayında faiz oranlarını mevcut seviyesinde tutacağını açıkça söylemese de, daha fazla indirimin ancak bankanın Eylül toplantısına kadar elde edilebilecek bir dizi ücret ve şirket karı göstergesine bağlı olduğunu savundu.

Evde çalınmaması için yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti

Evde çalınmaması için yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti
Mats Hummels transfer için kararını verdi!

Mats Hummels transfer için kararını verdi!