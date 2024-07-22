'ECB faiz indirimi kararı için acele etmiyor'

Makhlouf, faiz oranları konusunda karar almak için acele edilmemesi gerektiğini vurguladı. Makhlouf, enflasyonu ECB'nin yüzde 2'lik hedefine geri getirme sürecinin zorlu olduğunu ancak ilerlediğini kaydetti.

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ECB geçen hafta yaptığı Yönetim Konseyi toplantısında mevcut borçlanma maliyetlerini sürdürme kararı alırken, Başkan Christine Lagarde, 11-12 Eylül'de yapılacak bir sonraki politika toplantısının "ucu açık" olduğunu belirtti.

Makhlouf bu yaklaşımı destekleyerek ECB'nin önceden belirlenmiş bir faiz patikası olmadığını ve toplantıdan toplantıya bir strateji benimseyeceğini vurguladı. Özellikle hizmet sektöründe devam eden enflasyon baskıları nedeniyle ECB yetkilileri faiz indirimlerinin yakın olduğunu varsayma konusunda temkinli davranıyor.