'ECB faiz indiriminde acele etmemeli'

Portekiz'in Sintra kentinde gerçekleştirilen ECB'nin yıllık merkez bankacılığı forumunda konuşan Muller, "Gerçekleşen sonuçlar en son tahminlerimize yakın olursa, büyük olasılıkla bu yıl politika kısıtlayıcılığı düzeyini daha da azaltabiliriz. Bunun tam olarak ne zaman ve ne kadar olacağını zaman gösterecek" dedi.

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"Çekirdek ve hizmet enflasyonunun hala yüksek olması ve güçlü ücret artışı göz önüne alındığında sabırlı olmalı ve çok kademeli hareket etmeliyiz" ifadelerini kullanan Muller, enflasyonun 2025'in sonlarında %2'lik hedefe dönmek için "aşağı yukarı beklenen yolda ilerlediğini" düşünüyor, ancak aynı zamanda "bazı yukarı yönlü fiyat baskıları da yaratabilecek" gelişen bir ekonomi de dahil olmak üzere tehlikeler de görüyor.