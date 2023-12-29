'ECB faiz indirimine 2. çeyrekte başlayacak'

FT anketine katılanların neredeyse yüzde 60'ı enflasyonun 2024 yılında yüzde 2 eşiğine ulaşacağını öngörürken, bazıları bu tarihten sonra tekrar hızlanabileceğini söyledi.

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Alman devlet kalkınma bankası KfW'nin Baş Ekonomisti Fritzi Köhler-Geib, "Enflasyon 2024'ün ikinci çeyreğinde kısa süre içinde yüzde 2'nin altına düşebilir. Yine de yılın büyük bölümünde enflasyon oranı yüzde 2'nin biraz üzerinde olacak" dedi.

FT'nin anketine katılan 48 ekonomistten yalnızca ikisi yatırımcıların mart ayında böyle bir hamle olasılığını yüzde 50'den fazla olarak fiyatlamasına rağmen, ECB'nin 2024 yılının ilk üç ayında faiz indirimine başlayacağını tahmin ediyor.

TS Lombard'ın Avrupa ve Küresel Makro Başkanı Davide Oneglia, "Faizleri düşürmekte çok yavaş davranmak, ECB'nin kredibilitesine, bir enerji şokuna yanıt olarak faizleri hızla artırmamaktan daha fazla zarar verebilir" dedi.

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Ekonomistlerin neredeyse yüzde 42'si ECB'nin faiz oranlarını çok yükselterek para politikasını aşırı sıkılaştırdığını düşünürken, yarısı verdiği tepkinin "yaklaşık doğru" olduğunu ve sadece yüzde 2'sinin hala yeterli olmadığını düşündüğünü söyledi.

EFG Bank'ın Baş Ekonomisti olan İrlanda Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Stefan Gerlach, "ECB faiz oranlarını çok agresif bir şekilde, büyük miktarlarda yükseltti ve Euro Bölgesi ekonomisinin gücünü olduğundan fazla tahmin edip aşırı sıkılaştırma riski var" dedi.

Ekonomistlerin üçte biri ECB'nin borçlanma maliyetlerini düşürmeye başlamak için yılın ikinci yarısına kadar bekleyeceğini tahmin ederken, sekiz kişiden biri bunun 2025'e kadar gerçekleşmeyeceğini düşünüyor. İndirimler başladığında ekonomistler ortalama olarak ECB'nin mevduat faizini yüzde 2,25'e yaklaşana kadar düşürmeye devam etmesini bekliyordu.