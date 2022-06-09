ECB faiz kararını açıkladı

Piyasalarda gözler bugün ECB’nin faiz kararındaydı. ECB politika faizini yüzde -0.50 oranında sabit tuttu.

Piyasa beklentileri ise ECB’nin faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmemesi yönündeydi.

Banka varlık alım programını 1 Temmuz'da bitireceğini açıkladı. Temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına niyetli olduğunu duyuran ECB, eylül ayında da faizin yükseltilebileceğine yönelik mesajlar verdi.

ENFLASYON TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

ECB ayrıca bu yıl ve gelecek sene için enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 5.1'ten yüzde 6.8'e, 2023 tahmini yüzde 2.1'den yüzde 3.5'e, 2024 tahmini yüzde 1.9'dan yüzde 2.1'e yükseltildi.

Euro Bölgesi’nde mayıs ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 8.1 seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Avrupa’da yükselen enflasyon ECB'yi sıkı para politikası uygulamaya zorluyor.